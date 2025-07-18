Увидел собственными глазами: ГУР показало Келлогу западные микросхемы в технике РФ

В Киеве спецпредставителю США Киту Келлогу показали электронные детали западного производства, которые были обнаружены в российском оружии. Их изъяли из ракет, "Шахедов" и другого вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Отмечается, что специальную выставку для спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины организовал портал War&Sanctions ГУР МО вместе с собратьями из Сил обороны Украины и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
"Среди идентифицированных компонентов - критически важная для изготовления высокоточного вооружения микроэлектроника, которую российский оборонно-промышленный комплекс получил по "серым схемам" в обход международных санкций", - рассказали в разведке.
Келлогу, в частности, продемонстрировали западные элементы ирано-российских дронов-камикадзе Shahed ("Герань") и российских "Гербера", которые используются для ударов по гражданским объектам в Украине.
В ГУР отметили важность усиления контроля за соблюдением санкций и ответственности компаний, продукция которых в конечном итоге оказывается в руках агрессора.
Фото: Келлогу в Киеве показали западные компоненты в российском оружии (t.me/DIUkraine)
В понедельник, 14 июля, спецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в столицу Украины - город Киев.
За первые два дня Кэллог успел встретиться с самыми высокопоставленными украинскими чиновниками.
Также Кэллог побывал на оборонных предприятиях и высоко оценил потенциал Украины в производстве дронов. Он считает, что США должны обратить на это внимание.
16 июля спецпосланник Соединенных Штатов Америки покинул Украину.
Подробнее о его визите - читайте в материале РБК-Украина.
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