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"Побачимо": Трамп відповів на слова Зеленського про удари РФ

08:35 23.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президента США Дональда Трампа спитали про слова президента України Володимира Зеленського щодо нічних ударів Росії. Втім, він уникнув чіткої відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News у соцмережі X.

Журналісти попросили прокоментувати твердження українського президента. За його словами, нові російські удари минулої ночі (йдеться, вочевидь, про обстріл Києва балістикою в ніч на 22 жовтня) показують, що глава Кремля не прагне миру.

President Trump was asked about Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy's assertion that new Russian strikes overnight show Russian President Vladimir Putin does not want peace. "Well, we'll see how it works out. That's been happening a lot," Trump replied. https://t.co/8gFcAVEly5

— CBS News (@CBSNews) October 22, 2026

"Що ж, побачимо, як усе складеться. Таке трапляється часто", - відповів Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що власник SpaceX Ілон Маск зняв обмеження швидкості для військового Starlink в Україні.

Чи дзвонив він Маску сам, президент США коментувати не захотів.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп розповів на мітингу в Південній Кароліні, що просив гендиректора Google Сундара Пічаї перейменувати Атлантичний океан на картах.

У компанії відмовили, і Трамп сказав, що хай океан залишається Атлантичним.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд Трамп