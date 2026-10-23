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"Увидим": Трамп ответил на слова Зеленского об ударах РФ

08:35 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президента США Дональда Трампа спросили о словах президента Украины Владимира Зеленского по поводу ночных ударов России. Впрочем, он ушел от четкого ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News в соцсети X.

Журналисты попросили прокомментировать утверждение украинского президента. По его словам, новые российские удары минувшей ночью (речь, очевидно, идет об обстреле Киева баллистикой в ночь на 22 октября ) показывают, что глава Кремля не стремится к миру.

Руководитель Trump был поставлен о украинский предприниматель Volodymyr Zelensky's asertion, что новые российские strikes overnight show Russian President Vladimír Putin не является счастливым. "Ведь, мы можем видеть это труды от. Это не так много," Trump replied. https://t.co/8gFcAVEly5

— CBS News (@CBSNews) October 22, 2026

"Что ж, увидим, как все сложится. Такое случается часто", - ответил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что владелец SpaceX Илон Маск снял ограничение скорости для военного Starlink в Украине.

Звонил ли он Маску сам, президент США комментировать не захотел.

Как сообщало РБК-Украина, Трамп рассказал на митинге в Южной Каролине, что просил гендиректора Google Сундара Пичаи переименовать Атлантический океан на картах.

В компании отказали, и Трамп сказал, что пусть океан остается Атлантическим.

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