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Трамп хотів перейменувати Атлантичний океан на картах Google, але отримав відмову

03:49 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Трамп хотів перейменувати Атлантичний океан на картах Google, але отримав відмову Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп попросив гендиректора Google Сундара Пічаї перейменувати Атлантичний океан на картах на свою честь або на честь Америки. Компанія відмовилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа на мітингу в Південній Кароліні, який наводить The Guardian.

Як Трамп обирав океан

"Мені подобаються лише два океани: Атлантичний і Тихий. Я не ставитиму ні "Трамп", ні "Америка" на жодному іншому океані, крім цих двох. Тож ми серйозно придивилися до Атлантичного", - розповів Трамп.

За його словами, він зателефонував Пічаї і запитав, чи зможе компанія "впоратися" з такою пропозицією.

Що відповіли в Google

Як переказав Трамп, Пічаї відмовив: "Ні-ні-ні. Цього разу я цього не робитиму... Океани - це інше, сер. Вони омивають багато країн. Будь ласка, не просіть нас про це".

"Тож я, мабуть, відмовлюся. Відмовитися? Думаю, хай залишається Атлантичним океаном", - підсумував президент США.

The Guardian звернулася до Google по коментар.

Про перейменування океанів Трамп заговорив ще наприкінці серпня, коли підписував указ щодо озера Онтаріо. "У нас є затока, є озеро, тепер потрібен океан", - пояснював він тоді, замахнувшись на Атлантичний чи Тихий.

Перейменування озера, яке розділяє США і Канаду, у Оттаві сприйняли болісно. Прем'єр Канади Марк Карні відповів Трампу нагадуванням про історичний контекст цієї назви.

Об'єкти на честь самого Трампа теж з'являються. У січні у Флориді частину Південного бульвару, яка веде від аеропорту Палм-Біч до його резиденції Мар-а-Лаго, назвали іменем президента.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Тихий океан
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