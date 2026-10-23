Трамп хотів перейменувати Атлантичний океан на картах Google, але отримав відмову
Президент США Дональд Трамп попросив гендиректора Google Сундара Пічаї перейменувати Атлантичний океан на картах на свою честь або на честь Америки. Компанія відмовилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа на мітингу в Південній Кароліні, який наводить The Guardian.
Як Трамп обирав океан
"Мені подобаються лише два океани: Атлантичний і Тихий. Я не ставитиму ні "Трамп", ні "Америка" на жодному іншому океані, крім цих двох. Тож ми серйозно придивилися до Атлантичного", - розповів Трамп.
За його словами, він зателефонував Пічаї і запитав, чи зможе компанія "впоратися" з такою пропозицією.
Що відповіли в Google
Як переказав Трамп, Пічаї відмовив: "Ні-ні-ні. Цього разу я цього не робитиму... Океани - це інше, сер. Вони омивають багато країн. Будь ласка, не просіть нас про це".
"Тож я, мабуть, відмовлюся. Відмовитися? Думаю, хай залишається Атлантичним океаном", - підсумував президент США.
The Guardian звернулася до Google по коментар.
Про перейменування океанів Трамп заговорив ще наприкінці серпня, коли підписував указ щодо озера Онтаріо. "У нас є затока, є озеро, тепер потрібен океан", - пояснював він тоді, замахнувшись на Атлантичний чи Тихий.
Перейменування озера, яке розділяє США і Канаду, у Оттаві сприйняли болісно. Прем'єр Канади Марк Карні відповів Трампу нагадуванням про історичний контекст цієї назви.
Об'єкти на честь самого Трампа теж з'являються. У січні у Флориді частину Південного бульвару, яка веде від аеропорту Палм-Біч до його резиденції Мар-а-Лаго, назвали іменем президента.