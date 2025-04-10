"Побачимо, що буде". Трамп не виключає продовження тарифної паузи

США хочуть досягти торгівельних угод зі своїми партнерами у наступні 90 днів. Однак президент Дональд Трамп не виключає продовження паузи у запровадженні тарифів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Трампа, які наводить CNBC.
Відповідаючи на запитання журналістів під час засідання уряду 10 квітня, Трамп зазначив, що США обговорюватимуть з іншими країнами імпортні мита. Однак, якщо не вдасться досягти бажаних торгівельних угод за 90 днів, то після завершення паузи американські мита повернуться до попередніх вищих ставок.
"Саме так і буде. Це має бути вигідно для обох сторін", - підкреслив глава США.
Однак на уточнююче запитання, чи означає це, що пауза не буде продовжена, Трамп не виключив такої можливості.
"Подивимось, як усе складеться", - зазначив американський президент.
Нагадаємо, вчора США поставили на "паузу" додаткові тарифи для низки країн. Трамп заявив, що санкціонував 90-денну паузу й істотно знижений взаємний тариф протягом цього періоду в розмірі 10%, що набув чинності негайно.
Він додав, що понад 75 країн звернулися до представників США, щоб розв'язати питання, які стосуються торгівлі, торговельних бар'єрів і тарифів.
Пізніше Трамп пояснив своє рішення призупинити дію глобальних торгівельних тарифів на 90 днів. Він заявив, що люди почали трохи панікувати через запровадження мит.
Президент додав, що у питанні тарифів необхідно проявляти гнучкість. Втім глава держави підкреслив, що “нічого ще не закінчено” щодо тарифів. Але США, мовляв, мають “величезну підтримку з боку інших країн”.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів з низки країн. Вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави. Однак найбільші тарифи запровадили проти Китаю.
Введені Трампом тарифи вдарили по фондовому ринку США. Попри втрати трильйонів доларів, глава Білого дому не відмовився від митної політики, порівнявши її з "ліками".
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