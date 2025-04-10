"Побачимо, що буде". Трамп не виключає продовження тарифної паузи

Відповідаючи на запитання журналістів під час засідання уряду 10 квітня, Трамп зазначив, що США обговорюватимуть з іншими країнами імпортні мита. Однак, якщо не вдасться досягти бажаних торгівельних угод за 90 днів, то після завершення паузи американські мита повернуться до попередніх вищих ставок.

"Саме так і буде. Це має бути вигідно для обох сторін", - підкреслив глава США.

Однак на уточнююче запитання, чи означає це, що пауза не буде продовжена, Трамп не виключив такої можливості.

"Подивимось, як усе складеться", - зазначив американський президент.

Пауза у запровадженні тарифів

Нагадаємо, вчора США поставили на "паузу" додаткові тарифи для низки країн. Трамп заявив, що санкціонував 90-денну паузу й істотно знижений взаємний тариф протягом цього періоду в розмірі 10%, що набув чинності негайно.

Він додав, що понад 75 країн звернулися до представників США, щоб розв'язати питання, які стосуються торгівлі, торговельних бар'єрів і тарифів.

Пізніше Трамп пояснив своє рішення призупинити дію глобальних торгівельних тарифів на 90 днів. Він заявив, що люди почали трохи панікувати через запровадження мит.

Президент додав, що у питанні тарифів необхідно проявляти гнучкість. Втім глава держави підкреслив, що “нічого ще не закінчено” щодо тарифів. Але США, мовляв, мають “величезну підтримку з боку інших країн”.