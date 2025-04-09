"Люди почали нервувати". Трамп пояснив паузу в запровадженні тарифів
Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення призупинити дію глобальних торгівельних тарифів на 90 днів. Він вважає, що люди почали трохи панікувати через запровадження мит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час заходу у Білому домі.
"Мені здалося, що люди почали трохи виходити за рамки. Вони почали панікувати, знаєте, трохи метушитися, трохи лякатися, бо в нас попереду велика робота", - відповів Трамп на питання журналіста про 90-денну паузу в тарифах.
Президент додав, що у питанні тарифів необхідно проявляти гнучкість.
"Треба бути гнучким. Я можу сказати: ось стіна. Я пройду крізь неї, щоб не сталося, а ви не зможете пройти крізь стіну. Іноді треба пройти під стіною, навколо неї чи над нею. Інколи їх доводиться обходити", - зазначив Трамп.
Втім глава держави підкреслив, що “нічого ще не закінчено” щодо тарифів. Але США, мовляв, мають “величезну підтримку з боку інших країн”.
При цьому Трамп впевнений, що навіть Китай хоче укласти угоду із США щодо взаємних тарифів на імпорт, однак не знає, як це зробити.
"“Вони (китайці - ред.) доволі горді люди, і президент Сі - горда людина. Я добре його знаю, і вони просто не знають, як до цього підійти, але зрештою розберуться. Вони зараз якраз у процесі пошуку рішення, але вони хочуть укласти угоду”, - запевнив Трамп.
Пауза в запровадженні тарифів
Нагадаємо, кілька годин тому США поставили на "паузу" додаткові тарифи для низки країн. Трамп заявив, що санкціонував 90-денну паузу й істотно знижений взаємний тариф протягом цього періоду в розмірі 10%, що набув чинності негайно.
Він додав, що понад 75 країн звернулися до представників США, щоб розв'язати питання, які стосуються торгівлі, торговельних бар'єрів і тарифів.
Разом з тим США підняли мита на китайські товари до 125%. Рішення вже набуло чинності.
Трамп заявив, що на основі відсутності поваги, яку Китай виявив до світових ринків, він ухвалив рішення підвищити митний тариф на китайські товари.
Тарифи Трампа
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп запровадив тарифи на імпорт товарів з низки країн. Вони коливаються від 10% до 49% залежно від держави.
Однак найбільші тарифи запровадили проти Китаю. Пізніше стало відомо, що США підвищили імпортне мито на китайські товари до рівня 104%.
Введені Трампом тарифи вдарили по фондовому ринку США. Попри втрати трильйонів доларів, глава Білого дому не відмовився від митної політики, порівнявши її з "ліками".
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