"Посмотрим, что будет". Трамп не исключает продления тарифной паузы

США хотят достичь торговых соглашений со своими партнерами в следующие 90 дней. Однако президент Дональд Трамп не исключает продления паузы в введении тарифов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Трампа, которые приводит CNBC.
Отвечая на вопрос журналистов во время заседания правительства 10 апреля, Трамп отметил, что США будут обсуждать с другими странами импортные пошлины. Однако, если не удастся достичь желаемых торговых соглашений за 90 дней, то после завершения паузы американские пошлины вернутся к предыдущим высоким ставкам.
"Именно так и будет. Это должно быть выгодно для обеих сторон", - подчеркнул глава США.
Однако на уточняющий вопрос, означает ли это, что пауза не будет продлена, Трамп не исключил такой возможности.
"Посмотрим, как все сложится", - отметил американский президент.
Напомним, вчера США поставили на "паузу" дополнительные тарифы для ряда стран. Трамп заявил, что санкционировал 90-дневную паузу и существенно сниженный взаимный тариф в течение этого периода в размере 10%, который вступил в силу немедленно.
Он добавил, что более 75 стран обратились к представителям США, чтобы решить вопросы, касающиеся торговли, торговых барьеров и тарифов.
Позже Трамп объяснил свое решение приостановить действие глобальных торговых тарифов на 90 дней. Он заявил, что люди начали немного паниковать из-за введения пошлин.
Президент добавил, что в вопросе тарифов необходимо проявлять гибкость. Впрочем, глава государства подчеркнул, что "ничего еще не закончено" по тарифам. Но США, мол, имеют "огромную поддержку со стороны других стран".
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров из ряда стран. Они колеблются от 10% до 49% в зависимости от государства. Однако самые большие тарифы ввели против Китая.
Введенные Трампом тарифы ударили по фондовому рынку США. Несмотря на потери триллионов долларов, глава Белого дома не отказался от таможенной политики, сравнив ее с "лекарством".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.