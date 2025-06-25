"Побачимо, чи зможемо": Трамп не виключив надання Україні ракет для Patriot

"Вони (Україна - ред.) хочуть отримати ракети для Patriot. Ми подивимося. Вони нам теж потрібні, ми їх постачаємо Ізраїлю, вони дуже ефективні. Звісно, вони хочуть їх отримати. Це дуже хороше питання. Я хочу, щоб ми змогли надати їх", - підкреслив Трамп.

Коли журналістка, яка питала про ракети для Patriot, сказала американському президенту, що її чоловік служить у Збройних силах України, Трамп попросив її "передати привіт вашому чоловіку".

При цьому американський президент не уточнив, чи буде передача ракет у рамках надання військової допомоги, або продаж Україні за кошти європейських країн.