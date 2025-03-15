"По п'ять-шість дронів ганяються за нами". ГУР перехопило скарги росіян на безпілотники ЗСУ

Нагадаємо, у січні розвідники перехопили розмову росіян, яка підтверджує, що Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Мешканка Бєлгородської області розповіла, що їй надіслали відповідне відео.

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