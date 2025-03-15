"По пять-шесть дронов гоняются за нами". ГУР перехватило жалобы россиян на беспилотники ВСУ

Напомним, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.

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