"По п'ять-шість дронів ганяються за нами". ГУР перехопило скарги росіян на безпілотники ЗСУ

ГУР перехопило розмову російських окупантів, у якій вони скаржаться на масовані атаки ЗСУ. За їхніми словами, українські військові не шкодують дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України в Telegram.

"Син його там на Куп'янському напрямку. 13-го числа як пішов уперед - і все, більше ні слуху, ні духу. Ось хлопець поранений є звідти. Каже, ну по 5-6 дронів за нами ганяються", - цитата перехопленої розмови.

Російський військовий розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку, де українські захисники влаштували справжнє "сафарі" на загарбників.

Українська розвідка перехопила чергову розмову окупантів, у якій вони скаржаться на масовані атаки FPV-дронів ЗСУ.

Нагадаємо, у січні розвідники перехопили розмову росіян, яка підтверджує, що Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Мешканка Бєлгородської області розповіла, що їй надіслали відповідне відео.

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