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"По пять-шесть дронов гоняются за нами". ГУР перехватило жалобы россиян на беспилотники ВСУ

Суббота 15 марта 2025 14:10
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"По пять-шесть дронов гоняются за нами". ГУР перехватило жалобы россиян на беспилотники ВСУ Фото: ГУР перехватило разговор российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ГУР перехватило разговор российских оккупантов, в котором они жалуются на массированные атаки ВСУ. По их словам, украинские военные не жалеют дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины в Telegram.

Украинская разведка перехватила очередной разговор оккупантов, в котором они жалуются на массированные атаки FPV-дронов ВСУ.

Российский военный рассказал о ситуации на Купянском направлении, где украинские защитники устроили настоящее "сафари" на захватчиков.

"Сын его там на Купянском направлении. 13-го числа как пошел вперед - и все, больше ни слуху, ни духу. Вот парень раненый есть оттуда. Говорит, ну по 5-6 дронов за нами гоняются", - цитата перехваченного разговора.

Напомним, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.

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