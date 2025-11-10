UA

Курс долара Економіка Авто Tech

По-іншому Путін не може нас ламати: Зеленський пояснив, чому РФ б'є по енергетиці

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому глава Кремля Володимир Путін віддає накази бити по українській енергетиці. Причина в тому, що він не може інакше ламати українське суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для The Guardian.

Під час бесіди відразу після того, як Зеленський сів говорити з журналістом, у Маріїнському палаці вимкнули світло. Однак після того, як увімкнувся резервний генератор, світло з'явилося.

"Такі наші умови життя. Це нормально. У нас у Києві, як і скрізь, бувають перебої з електрикою", - сказав президент.

Глава держави додав, що Путін віддає накази про "терористичні атаки" на українську енергосистему, унаслідок яких мирні жителі гинуть, а також залишаються без світла і води.

"Він не може створити напруженість у нашому суспільстві ніяким іншим способом", - пояснив Зеленський.

Масштабний обстріл України

Нагадаємо, що цієї осені росіяни знову почали проводити масовані атаки по енергетиці України. Унаслідок цього в різних областях країни знову виникли проблеми зі світлом, водою і теплом.

Зазначимо, що в ніч на 8 листопада ворог укотре здійснив комбінований удар по Україні. Унаслідок обстрілу в деяких областях України було запроваджено аварійні відключення світла.

Крім того, в Києві двічі вводили екстрені відключення, а Кременчук і зовсім у суботу залишився без світла. Проблеми спостерігалися в Харкові, через що там не працювало метро.

До слова, у ПАТ "Центренерго" 8 листопада повідомили, що росіяни завдали наймасованішого удару по їхніх двох ТЕС. Через це обидві станції зупинилися і не генерують електроенергію.

Також у неділю стало відомо, що ворог атакував трьома дронами першу велику ТЕЦ в Україні, яка працює на біомасі.

