"По аналогии с Италией": в Минздраве рассказали о расчетах худшего сценария по коронавирусу

В Украине рассчитан худший сценарий развития событий в связи с распространением коронавируса, он сопоставим с ситуацией в Италии. Об этом заявил глава Минздрава Илья Емец в эфире канала "112".

Емец отметил, что исходя из врачебного опыта, всегда надо учитывать возможность развития событий в худшей ситуации.

"Нужно сценарий сейчас для этой проблемы самый худший продумать. И этот сценарий мы можем по аналогии с Италией и, посмотрим, с Испанией. Поэтому у главного санврача, моего зама есть расчеты худшего сценария", - сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов относительно предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На этом заседании украинский лидер не исключил введения чрезвычайной ситуации в Украине.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Ранее в ВОЗ заявили, что карантина недостаточно для борьбы с коронавирусом, надо уделить внимание общественному здоровью, чтобы предотвратить рецидив.