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Коронавирус в Украине: число зараженных растет

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 21:49
Коронавирус в Украине: число зараженных растет
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня зафиксировано 16 случаев коронавируса

В Украине возросло число зараженных коронавирусом Covid-19 до 63. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин в эфире канала "Украина 24".

Так, по данным Кузина, сегодня в Украине было подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом.

"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - заявил он.

Кроме того, за последние сутки в Украине были зафиксированы 114 подозрений на коронавирус.

Ранее сообщалось, что во вторник, 24 марта, парламент может собраться на внеочередное заседание, чтобы принять решение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки коронавируса.

Отметим, чрезвычайное положение предусматривает закрытие всех рынков, торговых и развлекательных центров, театров, кинотеатров и музеев. Также при ЧС запрещается проведение массовых мероприятий, останавливается работа общественного транспорта, а медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности.

Кроме того, по данным Минздрава, в условиях чрезвычайного положения больных коронавирусом пациентов начнут размещать и в частных клиниках.

Также Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

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