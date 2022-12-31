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Плюсова температура та подекуди дощі: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сьогодні, 31 грудня, вдень в Україні очікується плюсова температура. У деяких регіонах можливі невеликі дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Здебільшого без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах, вночі та вранці місцями у північно-східних областях невеликий дощ з мокрим снігом.

Окрім цього, у більшості західних та центральних регіонах, а також у Житомирській і місцями в Київській та південних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу. При цьому вдень 3-8° тепла, у західних областях, в Криму та на півдні Одеської області 6-11°. В Карпатах вночі та вдень близько 0°.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с.

Погода у Київській області

В області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики вже дали прогноз погоди на січень 2023 року.

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