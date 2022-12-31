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Плюсовая температура и дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 31 декабря, днем в Украине ожидается плюсовая температура. В некоторых регионах небольшие дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине облачно с прояснениями. По большей части без осадков, только на Закарпатье, в Карпатах, ночью и утром местами в северо-восточных областях небольшой дождь с мокрым снегом.

Кроме того, в большинстве западных и центральных регионах, а также в Житомирской и местами в Киевской и южных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности).

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза. Днем 3-8° тепла, в западных областях, в Крыму и на юге Одесской области 6-11°. В Карпатах ночью и днем около 0°.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Как сообщало РБК-Украина, синоптики уже дали прогноз погоды на январь 2023 года.

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