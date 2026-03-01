UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Плюсова температура та невеликий дощ: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Перший тиждень весни в Україні буде теплим, однак у низці регіонів можливі невеликі дощі з мокрим снігом.

У понеділок, 2 березня, в усіх регіонах України очікується мінлива хмарність, але без опадів.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +3 до +8 градусів;
  • у східних областях - від +4 до +12 градусів;
  • у центральних областях - від +5 до +10 градусів;
  • у південних областях - від +8 до +4 градусів;
  • у західних областях - від +8 до +12 градусів.

У вівторок, 3 березня, очікується мінлива хмарність. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу прогнозуються у низці областейУкраїни.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +1 до +5 градусів;
  • у східних областях - від +2 до +8 градусів;
  • у центральних областях - від +3 до +8 градусів;
  • у південних областях - від +6 до +10 градусів;
  • у західних областях - від +7 до +14 градусів.

У середу, 4 березня, погода в Україні все ще буде хмарною з проясненнями. Водночас опади не прогнозуються.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +5 до +8 градусів;
  • у східних областях - від +3 до +8 градусів;
  • у центральних областях - від +6 до +8 градусів;
  • у південних областях - від +6 до +10 градусів;
  • у західних областях - від +9 до +14 градусів.

У четвер, 5 березня, по всій території країни буде хмарно. У деяких регіонах очікується дощ з мокрим снігом.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +1 до +4 градусів;
  • у східних областях - від +2 до +7 градусів;
  • у центральних областях - від +5 до +8 градусів;
  • у південних областях - від +5 до +9 градусів;
  • у західних областях - від +6 до +12 градусів.

У п'ятницю, 6 березня, буде хмарно з проясненнями, у західних областях сонячно. Вночі та вдень місцями можливий дощ з мокрим снігом.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +1 до +4 градусів;
  • у східних областях - від +2 до +4 градусів;
  • у центральних областях - від +2 до +5 градусів;
  • у південних областях - від +3 до +6 градусів;
  • у західних областях - від +4 до +12 градусів.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив попередній прогноз на 2026 рік - щодо середніх і екстремальних температур, кількості опадів та загального характеру погоди, яка очікується в межах кліматичної норми або дещо теплішою.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві