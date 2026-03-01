Плюсова температура та невеликий дощ: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)
Перший тиждень весни в Україні буде теплим, однак у низці регіонів можливі невеликі дощі з мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 2 березня, в усіх регіонах України очікується мінлива хмарність, але без опадів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +3 до +8 градусів;
- у східних областях - від +4 до +12 градусів;
- у центральних областях - від +5 до +10 градусів;
- у південних областях - від +8 до +4 градусів;
- у західних областях - від +8 до +12 градусів.
У вівторок, 3 березня, очікується мінлива хмарність. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу прогнозуються у низці областейУкраїни.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +1 до +5 градусів;
- у східних областях - від +2 до +8 градусів;
- у центральних областях - від +3 до +8 градусів;
- у південних областях - від +6 до +10 градусів;
- у західних областях - від +7 до +14 градусів.
У середу, 4 березня, погода в Україні все ще буде хмарною з проясненнями. Водночас опади не прогнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +5 до +8 градусів;
- у східних областях - від +3 до +8 градусів;
- у центральних областях - від +6 до +8 градусів;
- у південних областях - від +6 до +10 градусів;
- у західних областях - від +9 до +14 градусів.
У четвер, 5 березня, по всій території країни буде хмарно. У деяких регіонах очікується дощ з мокрим снігом.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +1 до +4 градусів;
- у східних областях - від +2 до +7 градусів;
- у центральних областях - від +5 до +8 градусів;
- у південних областях - від +5 до +9 градусів;
- у західних областях - від +6 до +12 градусів.
У п'ятницю, 6 березня, буде хмарно з проясненнями, у західних областях сонячно. Вночі та вдень місцями можливий дощ з мокрим снігом.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +1 до +4 градусів;
- у східних областях - від +2 до +4 градусів;
- у центральних областях - від +2 до +5 градусів;
- у південних областях - від +3 до +6 градусів;
- у західних областях - від +4 до +12 градусів.
Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив попередній прогноз на 2026 рік - щодо середніх і екстремальних температур, кількості опадів та загального характеру погоди, яка очікується в межах кліматичної норми або дещо теплішою.