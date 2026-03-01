Плюсовая температура и небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Первая неделя весны в Украине будет теплой, однако в ряде регионов возможны небольшие дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 2 марта, во всех регионах Украины ожидается переменная облачность, но без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +3 до +8 градусов;

в восточных областях - от +4 до +12 градусов;

в центральных областях - от +5 до +10 градусов;

в южных областях - от +8 до +4 градусов;

в западных областях - от +8 до +12 градусов.

Во вторник, 3 марта, ожидается переменная облачность. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в ряде областей Украины.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +1 до +5 градусов;

в восточных областях - от +2 до +8 градусов;

в центральных областях - от +3 до +8 градусов;

в южных областях - от +6 до +10 градусов;

в западных областях - от +7 до +14 градусов.

В среду, 4 марта, погода в Украине все еще будет облачной с прояснениями. В то же время осадки не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +5 до +8 градусов;

в восточных областях - от +3 до +8 градусов;

в центральных областях - от +6 до +8 градусов;

в южных областях - от +6 до +10 градусов;

в западных областях - от +9 до +14 градусов.

В четверг, 5 марта, по всей территории страны будет облачно. В некоторых регионах ожидается дождь с мокрым снегом.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от +1 до +4 градусов;

в восточных областях - от +2 до +7 градусов;

в центральных областях - от +5 до +8 градусов;

в южных областях - от +5 до +9 градусов;

в западных областях - от +6 до +12 градусов.

В пятницу, 6 марта, будет облачно с прояснениями, в западных областях солнечно. Ночью и днем местами возможен дождь с мокрым снегом.

Столбики термометров днем покажут: