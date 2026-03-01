ua en ru
Плюсовая температура и небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Воскресенье 01 марта 2026 18:30
Плюсовая температура и небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на неделю (карты) Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Первая неделя весны в Украине будет теплой, однако в ряде регионов возможны небольшие дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

В понедельник, 2 марта, во всех регионах Украины ожидается переменная облачность, но без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +3 до +8 градусов;
  • в восточных областях - от +4 до +12 градусов;
  • в центральных областях - от +5 до +10 градусов;
  • в южных областях - от +8 до +4 градусов;
  • в западных областях - от +8 до +12 градусов.

Плюсовая температура и небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Во вторник, 3 марта, ожидается переменная облачность. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в ряде областей Украины.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +1 до +5 градусов;
  • в восточных областях - от +2 до +8 градусов;
  • в центральных областях - от +3 до +8 градусов;
  • в южных областях - от +6 до +10 градусов;
  • в западных областях - от +7 до +14 градусов.

Плюсовая температура и небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В среду, 4 марта, погода в Украине все еще будет облачной с прояснениями. В то же время осадки не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +5 до +8 градусов;
  • в восточных областях - от +3 до +8 градусов;
  • в центральных областях - от +6 до +8 градусов;
  • в южных областях - от +6 до +10 градусов;
  • в западных областях - от +9 до +14 градусов.

Плюсовая температура и небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В четверг, 5 марта, по всей территории страны будет облачно. В некоторых регионах ожидается дождь с мокрым снегом.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +1 до +4 градусов;
  • в восточных областях - от +2 до +7 градусов;
  • в центральных областях - от +5 до +8 градусов;
  • в южных областях - от +5 до +9 градусов;
  • в западных областях - от +6 до +12 градусов.

Плюсовая температура и небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В пятницу, 6 марта, будет облачно с прояснениями, в западных областях солнечно. Ночью и днем местами возможен дождь с мокрым снегом.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +1 до +4 градусов;
  • в восточных областях - от +2 до +4 градусов;
  • в центральных областях - от +2 до +5 градусов;
  • в южных областях - от +3 до +6 градусов;
  • в западных областях - от +4 до +12 градусов.

Плюсовая температура и небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал предварительный прогноз на 2026 год - относительно средних и экстремальных температур, количества осадков и общего характера погоды, которая ожидается в пределах климатической нормы или несколько теплее.

