Плюсовая температура и небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)
Первая неделя весны в Украине будет теплой, однако в ряде регионов возможны небольшие дожди с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 2 марта, во всех регионах Украины ожидается переменная облачность, но без осадков.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +3 до +8 градусов;
- в восточных областях - от +4 до +12 градусов;
- в центральных областях - от +5 до +10 градусов;
- в южных областях - от +8 до +4 градусов;
- в западных областях - от +8 до +12 градусов.
Во вторник, 3 марта, ожидается переменная облачность. Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в ряде областей Украины.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +1 до +5 градусов;
- в восточных областях - от +2 до +8 градусов;
- в центральных областях - от +3 до +8 градусов;
- в южных областях - от +6 до +10 градусов;
- в западных областях - от +7 до +14 градусов.
В среду, 4 марта, погода в Украине все еще будет облачной с прояснениями. В то же время осадки не прогнозируются.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +5 до +8 градусов;
- в восточных областях - от +3 до +8 градусов;
- в центральных областях - от +6 до +8 градусов;
- в южных областях - от +6 до +10 градусов;
- в западных областях - от +9 до +14 градусов.
В четверг, 5 марта, по всей территории страны будет облачно. В некоторых регионах ожидается дождь с мокрым снегом.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +1 до +4 градусов;
- в восточных областях - от +2 до +7 градусов;
- в центральных областях - от +5 до +8 градусов;
- в южных областях - от +5 до +9 градусов;
- в западных областях - от +6 до +12 градусов.
В пятницу, 6 марта, будет облачно с прояснениями, в западных областях солнечно. Ночью и днем местами возможен дождь с мокрым снегом.
Столбики термометров днем покажут:
- в северных областях - от +1 до +4 градусов;
- в восточных областях - от +2 до +4 градусов;
- в центральных областях - от +2 до +5 градусов;
- в южных областях - от +3 до +6 градусов;
- в западных областях - от +4 до +12 градусов.
Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал предварительный прогноз на 2026 год - относительно средних и экстремальных температур, количества осадков и общего характера погоды, которая ожидается в пределах климатической нормы или несколько теплее.