Плюс 30% за рік. Скільки коштують будинки в Україні і де найдешевше

Ринок нерухомості в Україні розколовся: поки в прифронтових містах житло віддають за безцінь, в умовно безпечних регіонах ціни б'ють рекорди.
Про те, скільки коштують будинки, розповідає РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
Київ впевнено тримає лідерство, але західні регіони вже впритул наблизилися до столичних цін. Приріст у +18% свідчить про те, що бізнес-активність та концентрація капіталу в столиці нікуди не зникли.
ТОП-5 міст із найдорожчими будинками:
Захід України (Львів, Ужгород, Франківськ, Луцьк) став основним місцем інвестицій. Приріст у Луцьку (+29%) та Франківську (+25%) - це прямий наслідок дефіциту пропозиції при величезному попиті.
Найдешевше житло зосереджене в областях, які перебувають під постійними обстрілами або близько до лінії фронту.
ТОП-5 міст із найдешевшими будинками:
У Чернігові формально найменша ціна, але це, ймовірно, стосується специфічного сегмента будинків, оскільки місто залишається в зоні ризику.
Миколаїв та Запоріжжя показують не лише найнижчі ціни, а й падіння вартості. Це свідчить про те, що пропозиція значно перевищує попит: люди намагаються виїхати, а покупців готові ризикувати грошима дуже мало.
Вартість будинків:
Цікаво, що у Сумах найбільший по Україні приріст +30% у ціні, що виглядає дивно для прифронтового регіону. Це може свідчити про активізацію локального ринку після періоду повного застою або про зміну структури пропозиції (на ринок виставили дорожчі об'єкти).
Додамо, що в аналізі не врахували Донецьк, Луганськ, Херсон та Крим, оскільки даних про ринок нерухомості у цих регіонах нема.
