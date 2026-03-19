Плюс 30% за год. Сколько стоят дома в Украине и где дешевле всего

Рынок недвижимости в Украине раскололся: пока в прифронтовых городах жилье отдают за бесценок, в условно безопасных регионах цены бьют рекорды.
О том, сколько стоят дома, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Киев уверенно держит лидерство, но западные регионы уже вплотную приблизились к столичным ценам. Прирост в +18% свидетельствует о том, что бизнес-активность и концентрация капитала в столице никуда не исчезли.
Запад Украины (Львов, Ужгород, Франковск, Луцк) стал основным местом инвестиций. Прирост в Луцке (+29%) и Франковске (+25%) - это прямое следствие дефицита предложения при огромном спросе.
Самое дешевое жилье сосредоточено в областях, которые находятся под постоянными обстрелами или близко к линии фронта.
В Чернигове формально самая меньшая цена, но это, вероятно, касается специфического сегмента домов, поскольку город остается в зоне риска.
Николаев и Запорожье показывают не только самые низкие цены, но и падение стоимости. Это свидетельствует о том, что предложение значительно превышает спрос: люди пытаются уехать, а покупателей готовых рисковать деньгами очень мало.
Интересно, что в Сумах самый большой по Украине прирост +30% в цене, что выглядит странно для прифронтового региона. Это может свидетельствовать об активизации локального рынка после периода полного застоя или об изменении структуры предложения (на рынок выставили более дорогие объекты).
Добавим, что в анализе не учли Донецк, Луганск, Херсон и Крым, поскольку данных о рынке недвижимости в этих регионах нет.
