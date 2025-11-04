UA

Плюс 3 млрд євро у 2026 році. Німеччина збільшить фінансову допомогу Україні, - Reuters

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Німеччина анонсувала збільшення фінансової допомоги Україні на близько три мільярди євро у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде необхідно для захисту від агресивної війни Росії", - повідомило агентству одну з джерел в уряді країни.

Міністри фінансів і оборони Німеччини додадуть додаткові три мільярди євро для України до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік.

Джерело додало, що ці кошти підуть на придбання артилерії, дронів, бронетехніки та заміну двох систем Patriot.

Інше джерело в уряді повідомило Reuters, що німецький канцлер Фрідріх Мерц підтримав ці плани, які, як очікується, будуть узгоджені.

Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, надавши близько 40 мільярдів євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році. У бюджеті на 2026 рік Німеччина виділила 8,5 мільярда євро для України.

Допомога від Німеччини

Нагадаємо, у неділю, 2 листопада, Україна отримала від Німеччини нові системи протиповітряної оборони Patriot.

До цього Берлін заявляв про наміри передати дві системи зі складів Бундесверу на початку серпня 2025 року. Поставку здійснили за фінансової підтримки Данії, Литви та Норвегії.

Зазначимо, Німеччина виділила Україні новий пакет допомоги у розмірі 60 млн євро. Він буде направлений на відновлення пошкодженої української енергетики.

Ці гроші пришвидшать постачання генераторів, енергетичного обладнання та мобільних теплоелектростанцій.

Раніше міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбейль повідомив, що його країна візьме участь у наданні гарантій безпеки Україні разом з європейськими партнерами.

