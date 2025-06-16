Плюс 15 лет: эти ошибки в макияже безжалостно старят и бросаются всем в глаза

Макияж способен творить чудеса, но несколько неудачных движений кистью или неудачный цвет карандаша могут все испортить. Не все женщины знают, как правильно наносить тон или "рисовать" брови, из-за чего нечаянно добавляют себе возраста.

РБК-Украина рассказывает, какие ошибки в макияже все портят и привлекают к себе ненужное внимание.

Тон неправильной текстуры

Слишком матовая или плотная тональная основа "оседает" в мимических морщинах и подчеркивает сухость, особенно если кожа уже не юная. Из-за этого лицо выглядит уставшим, а текстура становится похожей на маску.

Вместо этого лучше выбирать легкие увлажняющие формулы с сиянием. Тональные кремы без слишком плотного эффекта освежают и придают мягкость. К тому же вы точно скроете возраст, если выберете не слишком темный цвет средства.

Слишком светлый консилер под глазами

Многие стремятся "высветлить" темные круги, но выбирают слишком светлый или плотный консилер. Выглядит это неестественно, будто маска, и еще больше привлекает внимание. И, конечно же, только добавляет 10-15 лет.

Лучше выбрать цвет, ближе к коже или с персиковым подтоном (он нейтрализует бледность и выглядит естественно). Также помните, что лучше меньше, чем больше. Консилер должен легко ложиться и быть незаметным, а слишком толстый слой все испортит.

Ошибки в макияже (фото: Freepik)

Четко прорисованные темным карандашом брови

Широкие и черные "инстаграмные" брови давно не в тренде. Они утяжеляют взгляд, делают лицо грубее и значительно старше. Кроме этого, темный карандашик неудачно привлечет внимание к глазам и лбу, а если тон будет слишком бледным, то вид будет нездоровым.

Натуральная форма, мягкие штрихи и действительно "ваш" оттенок - вот рецепт идеальных бровей. Присмотритесь к новым косметическим средствам, таким как тушь, маркер с эффектом волосков и воск.

Тени с перламутром в складке века

Блестящие тени на верхнем веке или в складке - точно плохой вариант для кого-угодно после 30. Они "проваливаются" в морщины и подчеркивают их. А еще имеют "дешевый" вид.

Лучше использовать матовые и нюдовые оттенки, а блеск только во внутренний уголок глаза или на центр подвижного века. А еще не забывайте о том, что макияж глаз должен быть или акцентным, или частью общей "картины". Поэтому если делаете "смоки", то откажитесь от яркой помады.

Слишком много пудры и отсутствие румян

Даже "люксовая" пудра в большом количестве может "пересушить" лицо и сделать кожу похожей на бумагу. Особенно опасно припудривать зону под глазами или носогубки. И не забывайте о румянах, ведь бледное лицо выглядит уставшим, особенно в сочетании с матовым тоном.

Правильно подобранный теплый оттенок румян мгновенно освежит, скроет возраст и придаст "живого" цвета. И если вы научитесь не "забивать" кожу пудрой и подчеркивать румяные щечки, то никто не догадается, сколько вам лет.