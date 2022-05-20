Плюс 12 воинских частей. Россия ответила на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Российская Федерация в ответ на вступление Швеции и Финляндии в НАТО развернет еще 12 воинских частей и подразделений. Все они будут находиться в Западном военном округе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

"Заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи Финляндия и Швеция. Таким образом в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность. Принимаем меры адекватного противодействия… До конца года в Западном военном округе будет сформировано 12 воинских частей и подразделений", - отметил он.

Отметим, заявление Шойгу прозвучало на фоне заверений президента России Владимира Путина в том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает никаких угроз для Москвы. При этом он обещал адекватную реакцию на размещение военной инфраструктуры на территории этих стран.

До этого Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО.

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