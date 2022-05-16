Путин о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: не создает угрозы для России
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает угрозы для Российской Федерации. В отличие от возможного размещения военной инфраструктуры на территории этих стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на саммите ОДКБ.
"Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса - Финляндии и Швеции. У России нет проблем с этими государствами. В этом смысле непосредственной угрозы за счет расширения этих стран для России не создается. Но расширения военной инфраструктуры на эти территории, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", - заявил он.
По его словам, ответная реакция будет предпринята, исходя из угроз, которые будут создаваться России.
"Вообще-то проблемы создаются на голом месте, будем соответствующим образом на это реагировать", - добавил Путин.
Напомним, ранее в Кремле заявили, что будут анализировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но отмечают, что расширение Альянса якобы не укрепит безопасность на европейском континенте.
Кроме того, в МИД России отреагировали на новости о том, что НАТО может объявить Россию прямой угрозой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.