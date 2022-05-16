Путин о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО: не создает угрозы для России

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не создает угрозы для Российской Федерации. В отличие от возможного размещения военной инфраструктуры на территории этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на саммите ОДКБ.

"Что касается расширения, в том числе за счет новых членов Альянса - Финляндии и Швеции. У России нет проблем с этими государствами. В этом смысле непосредственной угрозы за счет расширения этих стран для России не создается. Но расширения военной инфраструктуры на эти территории, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию", - заявил он.

По его словам, ответная реакция будет предпринята, исходя из угроз, которые будут создаваться России.

"Вообще-то проблемы создаются на голом месте, будем соответствующим образом на это реагировать", - добавил Путин.