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Плюс 12 військових частин. Росія відповіла на вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Фото: міністр оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin ru)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація у відповідь на вступ Швеції і Фінляндії до НАТО розгорне ще 12 військових частин і підрозділів. Всі вони будуть перебувати в Західному військовому окрузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

"Заявки на вступ до НАТО подали наші найближчі сусіди Фінляндія і Швеція. Таким чином в зоні відповідальності Західного військового округу продовжує наростати напруженість. Вживаємо заходів адекватної протидії ... До кінця року в Західному військовому окрузі буде сформовано 12 військових частин і підрозділів", - зазначив він.

Зазначимо, заява Шойгу прозвучала на тлі запевнень президента Росії Володимира Путіна в тому, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не створює жодних загроз для Москви. При цьому він обіцяв адекватну реакцію на розміщення військової інфраструктури на території цих країн.

До цього Путін назвав помилкою вступ Фінляндії до НАТО.

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