Плюс 100 млрд гривень: ПФУ показав, як зросли виплати пенсій за рік

Видатки Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році становили 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За оперативними даними, загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати у 2023 році склала 746,3 млрд гривень, що на 156,2 млрд гривень більше 2023 року.
До бюджету ПФУ з усіх джерел фінансування надійшло 777,3 млрд гривень, що на 156,9 млрд гривень більше у порівнянні з 2022 роком.
Доходи розподілялися наступним чином:
Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 грн або на 15,7% до 5 350,33 грн. При цьому інфляція становила 3,0%.
За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Річна інфляція становила 26,6%.