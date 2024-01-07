Плюс 100 млрд гривен: ПФУ показал, как выросли выплаты пенсий за год

По оперативным данным, общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2023 году составила 746,3 млрд. гривен, что на 156,2 млрд гривен больше 2023 года.

В бюджет ПФУ из всех источников финансирования поступило 777,3 млрд гривен, что на 156,9 млрд гривен больше по сравнению с 2022 годом.

Доходы распределялись следующим образом:

собственные доходы 489,0 млрд гривен, (из которых 24,2 млрд гривен поступления за счет средств государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц, покрытие недополученной суммы средств от применения размера единого взноса);

средства госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств ПФУ 249,4 млрд гривен (общая сумма ассигнований из госбюджета по соответствующей бюджетной программе за 12 месяцев составляет 273,6 млрд гривен);

средства на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме 35,5 млрд гривен.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии в Украине за 9 месяцев 2023 вырос на 727,74 грн или на 15,7% до 5 350,33 грн. При этом инфляция составила 3,0%.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн или на 15,8% до 4 622,59 грн. Годовая инфляция составила 26,6%.