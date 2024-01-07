Плюс 100 млрд гривен: ПФУ показал, как выросли выплаты пенсий за год

Расходы Пенсионного фонда Украины на выплаты пенсий в 2023 году составили 672 млрд гривен. Это на 17,1% (или на 97,8 млрд. гривен) больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
По оперативным данным, общая сумма расходов на пенсионные и другие запланированные выплаты в 2023 году составила 746,3 млрд. гривен, что на 156,2 млрд гривен больше 2023 года.
В бюджет ПФУ из всех источников финансирования поступило 777,3 млрд гривен, что на 156,9 млрд гривен больше по сравнению с 2022 годом.
Доходы распределялись следующим образом:
Напомним, средний размер пенсии в Украине за 9 месяцев 2023 вырос на 727,74 грн или на 15,7% до 5 350,33 грн. При этом инфляция составила 3,0%.
За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн или на 15,8% до 4 622,59 грн. Годовая инфляция составила 26,6%.