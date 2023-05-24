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Пляжный сезон будет? В Одессе приняли важное решение

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Одесса, Среда 24 мая 2023 18:49
Пляжный сезон будет? В Одессе приняли важное решение Фото: в Одессе могут открыть доступ к некоторым пляжам (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе могут открыть некоторые пляжи на побережье Черного моря после проведения специальной проверки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Одесской районной военной администрации.

Так, начальник Одесского РВА Юрий Крук и командующий ОУВ "Дунай" Вадим Калабуров выдали совместный приказ о проведении мероприятий по подготовке к частичному доступу на участки побережья Черного моря в Одессе в условиях военного положения.

Этот приказ определяет комплекс мероприятий, при условии выполнения которых украинцам предоставят возможность доступа к отдельным пляжным зонам для оздоровления с возможностью купания в море.

Отмечается, что могут открыть участки в пределах береговой линии Одессы - от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана.

Пляжный сезон будет? В Одессе приняли важное решение

При этом Крук подчеркнул, что приказ касается не открытия пляжей, а условий, при которых они могут быть открыты.

В нем четко определено, что следует сделать на соответствующих участках пляжных зон. После того, как специальная созданная комиссия от Одесского горсовета проведет проверки выполнения условий приказа, она должна подать соответствующие акты Одесский ОВА до 5 июня.

При этом окончательное решение будет принято начальником Одесской ОВА и объединенной стратегической группировкой войск "Одесса", согласно которой и будут внесены изменения в предварительный приказ о работе пляжей.

Пляжный сезон в Одессе

В прошлом году Одесская область не открывала доступ к пляжам из-за высокой минной опасности. Некоторые люди все же решались на купание в море, однако случаи подрыва на минах были очень частыми.

В апреле этого года спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что в Одессе не будет публичного доступа к пляжам из-за заминированности акватории Черного моря. Однако заявил, что власти дадут возможность людям отдыхать.

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