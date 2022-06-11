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На пляжі в Одеській області підірвався відпочивальник

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Одеська область, Субота 11 червня 2022 19:23
На пляжі в Одеській області підірвався відпочивальник Фото: на замінованому пляжі в Одеській області загинула людина (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В Одеській області на одному з пляжів підірвався відпочивальник. В результаті інциденту він загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Менше години тому загинула людина, відпочиваючи на пляжі на чорноморському узбережжі Одеської області...Підірвалася на міні. Я не знаю, скільки ще потрібно повторювати тим, хто намагається стати головним кандидатом на премію Дарвіна", - зазначив він.

За його словами, всі пляжі заміновані, а в морі є російські міни і не тільки російські.

Оновлено на 19:45

Як уточнили в оперативному командуванні "Південь", на міні підірвався чоловік.

"Сім'я, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати з сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину та температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до узбережжя Одеської області винесло російську міну, вона здетонувала в 20 метрах від пляжу від берега. Тоді обійшлося без постраждалих.

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