На пляже в Одесской области подорвался мужчина: появилось видео

В одном из сел Одесской области во время купания в море подорвался мужчина. Он погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

Судя по видео, подрыв на мине произошел в непосредственной близости от берега. По данным полиции, семья из Донецкой области хотела отдохнуть на пляже, но в море в результате подрыва погиб 50-летний мужчина на глазах жены, сына и друга. Последний чудом не пострадал, хотя тоже пошел купаться.

На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства.