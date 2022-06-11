ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На пляжі в Одеській області підірвався чоловік: з'явилося відео

Новость на русском →
Одеська область, Субота 11 червня 2022 21:23
На пляжі в Одеській області підірвався чоловік: з'явилося відео Фото: поліція на місці інциденту (od.npu.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

В одному з сіл Одеської області під час купання в морі підірвався чоловік. Він загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Судячи з відео, підрив на міні стався в безпосередній близькості від берега. За даними поліції, сім'я з Донецької області хотіла відпочити на пляжі, але в морі в результаті підриву загинув 50-річний чоловік на очах дружини, сина і друга. Останній дивом не постраждав, хоча теж пішов купатися.

На місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що незважаючи на заборону відвідувати пляжі, в Одеській області чоловік підірвався на міні.

Крім того, сьогодні прибило до берега російську міну, яка здетонувала за кілька метрів від нього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз