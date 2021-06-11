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Кличко рассказал, когда начнется пляжный сезон в Киеве

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Киев, Пятница 11 июня 2021 12:45
Кличко рассказал, когда начнется пляжный сезон в Киеве Фото: Кличко назвал условие начала пляжного сезона в Киеве (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Официально пляжный сезон в Киеве еще не стартовал, поскольку температура в Днепре сейчас менее 17 градусов. Сезон начнется, когда температура воды потеплеет - станет теплее +17 градусов.

Об этом на брифинге рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

"Официально сезон не стартовал, поскольку температура воды в Днепре пока холодная. Отдых с купанием по нормам разрешен при температуре выше 17 градусов", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что сейчас уже 14 коммунальных пляжей готовы для принятия отдыхающих. На них оборудованы раздевалки, пункты спасателей, общественные уборные. Также в КГГА определили 18 зон отдыха у воды, но пока без купания из-за низкой температуры воды.

Мэр также сообщил, что 9 муниципальных пляжей в этом году претендуют на получение международного экологического отличия "Голубой флаг".

Напомним, в прошлом году пляжный сезон в Киеве завершился 15 сентября. Тогда спасатели Kyiv Lifeguard Service завершили сезонную работу на муниципальных пляжах. Киевлянам и гостям города было рекомендовано посещать официальные пляжи только как зоны отдыха.

Незадолго до этого в Киеве на всех муниципальных пляжах запретили купаться из-за активного цветения воды в Днепре.

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