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На пляжах Одеси не рекомендують купатися через загрозу інфекцій

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Одеса, Вівторок 15 червня 2021 13:59
На пляжах Одеси не рекомендують купатися через загрозу інфекцій Фото: на пляжах Одеси не рекомендують купатися (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Через зливи, які пройшли в Одесі 12-13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів. Через це є небезпека захворювання на інфекції, що передаються через воду.

Про це повідомляє 048 з посиланням на Управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

"Головне управління Госпродпотребслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження. Це необхідно, щоб не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водним шляхом можуть передаватися холера, черевний тиф, паратифи, дизентерія, лептоспіроз, туляремія (забруднення питної води виділеннями гризунів), бруцельоз, сальмонельоз.

Нагадаємо, у Києві офіційно пляжний сезон ще не стартував, оскільки температура у Дніпрі наразі менш як 17 градусів. Сезон розпочнеться, коли температура води потеплішає - стане теплішою за +17 градусів.

Як розповів міський голова Києва Віталій Кличко, наразі вже 14 комунальних пляжів готові для прийняття відпочивальників. На них обладнані роздягальні, пункти рятувальників, громадські вбиральні. Також у КМДА визначили 18 зон відпочинку біля води, але поки що без купання через низьку температуру води.

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