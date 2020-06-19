На пляжах Киева разрешили купаться

Пляжный сезон в Киеве официально стартовал. Купаться разрешается на 12 пляжах столицы.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, для купания также открыли 20 зон отдыха возле воды.

"Городские пляжи Киева открыли для купаний. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания", - сообщил Кличко.

По его словам, на всех пляжах Госпотребслужба провела лабораторные исследования воды, проверила качество питьевой воды в фонтанчиках.

Кличко также рассказал, что на 8 пляжах установлены специальные кресла-амфибии для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на каждом коммунальном пляже установлены спасательные посты.

Резюмируя, Кличко отметил, что открытие пляжей является очередным тестом на сознание граждан, "потому что коронавирус никуда не делся". Соответственно, гражданам необходимо соблюдать элементарные правила безопасности.

Напомним, купальный сезон в Киеве переносился несколько раз из-за плохой эпидемической ситуации.

В то же время в Госпотребслужбе уверяют, что шансы подхватить коронавирус на пляже - минимальны.