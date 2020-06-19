На пляжах Києва дозволили купатися

Пляжний сезон у Києві офіційно стартував. Купатися дозволяється на 12 пляжах столиці.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, для купання також відкрили 20 зон відпочинку біля води.

"Міські пляжі Києва відкрили для купань. В цьому році паспорти готовності отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку для купання", - повідомив Кличко.

За його словами, на всіх пляжах Госпотребслужба провела лабораторні дослідження води, перевірила якість питної води у фонтанчиках.

Кличко також розповів, що на 8 пляжах встановлені спеціальні крісла-амфібії для людей з обмеженими можливостями. Крім того, на кожному комунальному пляжі встановлені рятувальні пости.

Резюмуючи, Кличко наголосив, що відкриття пляжів є черговим тестом на свідомість громадян, "бо коронавірус нікуди не подівся". Відповідно, громадянам необхідно дотримуватися елементарних правил безпеки.

Нагадаємо, купальний сезон у Києві переносився кілька разів з-за поганої епідемічної ситуації.

У той же час в Госпотребслужбе запевняють, що шанси підхопити коронавірус на пляжі - мінімальні.