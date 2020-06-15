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На пляжах Киева запрещено купаться

Новости » Общество     15.06.2020 - 13:15
На пляжах Киева запрещено купаться
Фото: пляжи в Киеве (РБК-Украина)

На пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности

Городские пляжи Киева открыты только как прибрежные зоны отдыха. Мэр столицы заявил, что на них запрещено купаться.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Кроме того, он отметил, что киевская власть организует дезинфекцию муниципальных пляжей дважды в день.

"Купаться на городских пляжах сегодня запрещено - пока не будет на это разрешения Госпродпотребслужбы города. Хочу обратиться к киевлянам: на пляжах тоже необходимо соблюдать правила безопасности", - заявил он.

Также Кличко добавил, что в столице не позволяли открывать бары, ночные клубы, развлекательные центры. Сейчас в Киеве могут работать только летние площадки кафе и ресторанов.

Отметим, в Киеве остается одна из худших эпидемиологических ситуаций во всей стране. Минздрав, в свою очередь, сообщает, что столица еще не готова к ослаблению карантина.

Напомним, в Госпотребслужбе оценили риски заражения коронавирусом на пляжах.

Ранее сообщалось, что в случае ухудшения эпидемической ситуации Киев может ужесточить карантин.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины пляж
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