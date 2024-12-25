Пляшки молока по 850 мл відійдуть у минуле: ціну будуть вказувати за літр та кілограм

Документ передбачає імплементацію Директиви 98/6/ЄС Європейського парламенту та Європейської Ради про захист прав споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам

Текст законопроєкту на сайті Ради поки що відсутній.

Але Директива 98/6/ЄС від 16 лютого 1998 року містить наступні норми:

(a) ціна продажу означає кінцеву ціну за одиницю продукту або за визначену кількість продукту, включно з ПДВ та іншими податками;

(b) ціна за одиницю означає кінцеву ціну, включно з ПДВ та іншими податками, за один кілограм, один літр, один метр, один квадратний метр чи один кубічний метр продукту або за іншу одиницю вимірювання, яку зазвичай широко використовують у відповідній державі-члені при реалізації конкретних продуктів;

(c) продукти, що їх продають насипом/наливом, означають нефасовані продукти, які відмірюють у присутності споживача.

Крім того, один авторів проєкту, народний депутат Дмитро Гурін, раніше повідомляв, що законопроєкт буде визначати умови продажу продуктів саме за один кілограм, літр, один метр, один квадратний метр чи один кубічний метр.

Варто відзначити, що деякі торгівельні мережі в Україні вказує ціну за кілограм вже зараз.