Харчові продукти можна буде повернути продавцю: уряд затвердив новий порядок

Кабінет міністрів затвердив Порядок повернення (заміни) непридатних та небезпечних харчових продуктів. Їх можна буде повернути продавцю протягом терміну від 1 до 14 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на постанову від 26 листопада 2024 р. № 1347 .

Згідно з документом, споживач у разі придбання непридатного чи небезпечного харчового продукту звертається в усній або письмовій формі за його вибором до підприємства за місцем придбання з вимогою про:

заміну такого харчового продукту на придатний безпечний аналогічний продукт;

або повернення сплачених коштів за такий продукт.

Вимога може бути пред’явлена у такі строки:

щодо харчового продукту, зберігання якого вимагає температурного режиму до + 6°С, - протягом однієї доби з моменту його придбання;

щодо харчового продукту, граничний термін споживання (дати "вжити до") або мінімальний термін придатності якого не перевищує 14 днів, - не пізніше трьох календарних днів,

щодо харчового продукту, термін придатності якого перевищує 14 днів, - не пізніше 14 днів.

Для випадків дистанційного придбання продуктів (онлайн торгівля) передбачено, що терміни повернення та заміни починають діяти з часу фактичного отримання покупцем продукції.

Споживач під час звернення пред’являє розрахунковий документ та надає непридатний чи небезпечний харчовий продукт.

Повернення коштів за непридатний чи небезпечний харчовий продукт здійснюється суб’єктом господарювання у день звернення.

У разі коли з вини суб’єкта господарювання та неуважності споживача останнім придбано харчовий продукт, термін споживання чи термін придатності якого на момент придбання минув, суб’єкт господарювання зобов’язаний на вимогу споживача за будь-яких умов повернути сплачені за такий продукт кошти.