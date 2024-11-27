Харчові продукти можна буде повернути продавцю: уряд затвердив новий порядок
Кабінет міністрів затвердив Порядок повернення (заміни) непридатних та небезпечних харчових продуктів. Їх можна буде повернути продавцю протягом терміну від 1 до 14 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на постанову від 26 листопада 2024 р. № 1347.
Згідно з документом, споживач у разі придбання непридатного чи небезпечного харчового продукту звертається в усній або письмовій формі за його вибором до підприємства за місцем придбання з вимогою про:
- заміну такого харчового продукту на придатний безпечний аналогічний продукт;
- або повернення сплачених коштів за такий продукт.
Вимога може бути пред’явлена у такі строки:
- щодо харчового продукту, зберігання якого вимагає температурного режиму до + 6°С, - протягом однієї доби з моменту його придбання;
- щодо харчового продукту, граничний термін споживання (дати "вжити до") або мінімальний термін придатності якого не перевищує 14 днів, - не пізніше трьох календарних днів,
- щодо харчового продукту, термін придатності якого перевищує 14 днів, - не пізніше 14 днів.
Для випадків дистанційного придбання продуктів (онлайн торгівля) передбачено, що терміни повернення та заміни починають діяти з часу фактичного отримання покупцем продукції.
Споживач під час звернення пред’являє розрахунковий документ та надає непридатний чи небезпечний харчовий продукт.
Повернення коштів за непридатний чи небезпечний харчовий продукт здійснюється суб’єктом господарювання у день звернення.
У разі коли з вини суб’єкта господарювання та неуважності споживача останнім придбано харчовий продукт, термін споживання чи термін придатності якого на момент придбання минув, суб’єкт господарювання зобов’язаний на вимогу споживача за будь-яких умов повернути сплачені за такий продукт кошти.
Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією закону "Про захист прав споживачів", тобто після скасування воєнного стану.
Нагадаємо, відповідно до закону "Про захист прав споживачів" громадяни маю право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого та компетентного вибору. Вона має бути надана до придбання товару чи замовлення роботи (послуги).