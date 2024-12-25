Бутылки молока по 850 мл уйдут в прошлое: цену будут указывать за литр и килограмм

Документ предусматривает имплементацию Директивы 98/6/ЕС Европейского парламента и Европейского Совета о защите прав потребителей при указании цен на товары, предлагаемые потребителям

Текст законопроекта на сайте Совета пока отсутствует.

Но Директива 98/6/ЕС от 16 февраля 1998 года содержит следующие нормы:

(a) цена продажи означает конечную цену за единицу продукта или за определенное количество продукта, включая НДС и другие налоги;

(b) цена за единицу означает конечную цену, включая НДС и другие налоги, за один килограмм, один литр, один метр, один квадратный метр или один кубический метр продукта или за другую единицу измерения, которая обычно широко используется в соответствующем государстве-члене при реализации конкретных продуктов;

(c) продукты, продаваемые насыпью/наливом, означают нефасованные продукты, которые отмеряют в присутствии потребителя.

Кроме того, один из авторов проекта, народный депутат Дмитрий Гурин, ранее сообщал, что законопроект будет определять условия продажи продуктов именно за один килограмм, литр, один метр, один квадратный метр или один кубический метр.

Стоит отметить, что некоторые торговые сети в Украине указывает цену за килограмм уже сейчас.