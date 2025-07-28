Пляшка в руках - уже штраф? Поліція нагадала, де розпивати алкоголь заборонено

Патрульна поліція Харківської області нагадала, що розпивати алкогольні напої у громадських місцях в Україні - заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
У поліції нагадали, що за розпивання алкоголю в громадських місцях українцям можуть виписати штраф.
Так, розпивати алкогольні напої в Україні заборонено:
Згідно з інформацією патрульної поліції, адміністративна відповідальність в Україні передбачена:
Про це йдеться у статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) - "Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді".
Такі правопорушення тягнуть за собою:
Якщо ті самі дії були вчинені повторно впродовж року після застосування заходів адміністративного стягнення, громадян можуть покарати більшим штрафом - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 гривень).
"Будьте свідомими та поважайте оточуючих", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому українці просили змінити написи на алкогольних товарах.
Крім того, ми пояснювали, які штрафи можуть виписати за продаж алкоголю та цигарок неповнолітнім українцям.
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