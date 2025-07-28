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Бутылка в руках - уже штраф? Полиция напомнила, где распивать алкоголь запрещено

За распитие алкогольных напитков в некоторых местах могут выписать штраф (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Патрульная полиция Харьковской области напомнила, что распивать алкогольные напитки в общественных местах в Украине - запрещено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Где распитие алкогольных напитков - под запретом

В полиции напомнили, что за распитие алкоголя в общественных местах украинцам могут выписать штраф.

Так, распивать алкогольные напитки в Украине запрещено:

  • на улице;
  • на тротуарах;
  • в парках и скверах;
  • на остановках общественного транспорта;
  • на вокзалах;
  • в аэропортах;
  • на станциях метро;
  • на спортивных и детских площадках;
  • в транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров.

Когда и какими штрафами могут наказывать украинцев

Согласно информации патрульной полиции, административная ответственность в Украине предусмотрена:

  • за распитие алкогольных напитков в общественных местах;
  • за пребывание в пьяном виде в общественных местах.

Об этом говорится в статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде".

Такие правонарушения влекут за собой:

  • либо предупреждение;
  • либо наложение штрафа - от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 85 гривен).

Если те же действия были совершены повторно в течение года после применения мер административного взыскания, граждан могут наказать большим штрафом - от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 гривен).

"Будьте сознательными и уважайте окружающих", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, почему украинцы просили изменить надписи на алкогольных товарах.

Кроме того, мы объясняли, какие штрафы могут выписать за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним украинцам.

Читайте также, можно ли оспорить результаты алкотестера и штраф за пьяную езду.

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