Бутылка в руках - уже штраф? Полиция напомнила, где распивать алкоголь запрещено

Где распитие алкогольных напитков - под запретом

В полиции напомнили, что за распитие алкоголя в общественных местах украинцам могут выписать штраф.

Так, распивать алкогольные напитки в Украине запрещено:

на улице;

на тротуарах;

в парках и скверах;

на остановках общественного транспорта;

на вокзалах;

в аэропортах;

на станциях метро;

на спортивных и детских площадках;

в транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров.

Когда и какими штрафами могут наказывать украинцев

Согласно информации патрульной полиции, административная ответственность в Украине предусмотрена:

за распитие алкогольных напитков в общественных местах;

за пребывание в пьяном виде в общественных местах.

Об этом говорится в статье 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде".

Такие правонарушения влекут за собой:

либо предупреждение;

либо наложение штрафа - от одного до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 85 гривен).

Если те же действия были совершены повторно в течение года после применения мер административного взыскания, граждан могут наказать большим штрафом - от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 гривен).

"Будьте сознательными и уважайте окружающих", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)