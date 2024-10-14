Українці просять змінити написи на алкогольних товарах: про що йдеться

У четвер, 10 жовтня, на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція змінити попереджувальні написи на алкогольних товарах та в рекламі алкоголю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію .

Що саме пропонує автор петиції

Автор петиції Коваль Павло Анатолійович вважає, що урядовцям потрібно ініціювати зміни в чинному законодавстві - щодо попереджувальних написів на алкогольних товарах та в рекламі алкоголю.

Йдеться про зміну тексту "Надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю" на "Вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю" (або подібний).

Тобто петиція пропонує виключити з рекламних (або інших) повідомлень щодо алкогольних напоїв слова, які "применшують шкоду від алкоголю" (у вищезазначеному прикладі це - слово "надмірне").

Петиція до КМУ №41/007320-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Зазначимо, що станом на 14:30 понеділка, 14 жовтня, під петицією зібрано лише 9 підписи (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 88 днів.

Аргументація автора петиції

Коваль пояснив, що, виходячи з останніх досліджень у сфері медицини та здоров'я, "будь-яка кількість вжитого алкоголю є шкідливою для організму людини".

"Сучасні наукові дані свідчать, що навіть невеликі дози алкоголю негативно впливають на органи та системи організму, зокрема мозок, серце, печінку та імунну систему", - наголосив автор петиції.

Як приклад він навів дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), згідно з якими "безпечної" кількості алкоголю немає.

"Навіть помірне споживання алкоголю підвищує ризик виникнення таких захворювань, як рак, серцево-судинні захворювання та порушення функцій печінки. Наприклад, дослідження показують, що регулярне вживання навіть однієї склянки вина чи іншого алкогольного напою може збільшити ризик розвитку раку молочної залози у жінок та деяких видів раку у чоловіків", - наголосив Павло Анатолійович.

На його думку, зміна попереджувального напису на "Вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю":