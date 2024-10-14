Українці просять змінити написи на алкогольних товарах: про що йдеться
У четвер, 10 жовтня, на порталі електронних петицій до Кабінету міністрів з'явилась пропозиція змінити попереджувальні написи на алкогольних товарах та в рекламі алкоголю.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію.
Що саме пропонує автор петиції
Автор петиції Коваль Павло Анатолійович вважає, що урядовцям потрібно ініціювати зміни в чинному законодавстві - щодо попереджувальних написів на алкогольних товарах та в рекламі алкоголю.
Йдеться про зміну тексту "Надмірне споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю" на "Вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю" (або подібний).
Тобто петиція пропонує виключити з рекламних (або інших) повідомлень щодо алкогольних напоїв слова, які "применшують шкоду від алкоголю" (у вищезазначеному прикладі це - слово "надмірне").
Петиція до КМУ №41/007320-24еп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)
Зазначимо, що станом на 14:30 понеділка, 14 жовтня, під петицією зібрано лише 9 підписи (із 25 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 88 днів.
Аргументація автора петиції
Коваль пояснив, що, виходячи з останніх досліджень у сфері медицини та здоров'я, "будь-яка кількість вжитого алкоголю є шкідливою для організму людини".
"Сучасні наукові дані свідчать, що навіть невеликі дози алкоголю негативно впливають на органи та системи організму, зокрема мозок, серце, печінку та імунну систему", - наголосив автор петиції.
Як приклад він навів дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), згідно з якими "безпечної" кількості алкоголю немає.
"Навіть помірне споживання алкоголю підвищує ризик виникнення таких захворювань, як рак, серцево-судинні захворювання та порушення функцій печінки. Наприклад, дослідження показують, що регулярне вживання навіть однієї склянки вина чи іншого алкогольного напою може збільшити ризик розвитку раку молочної залози у жінок та деяких видів раку у чоловіків", - наголосив Павло Анатолійович.
На його думку, зміна попереджувального напису на "Вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю":
- більш точно відображатиме реальну небезпеку, яку несе алкоголь для здоров'я людини
- сприятиме кращому інформуванню населення про наслідки його вживання
Ринок без контрабанди
Нагадаємо, в Україні працюють нині над запуском системи "еАкциз" - для боротьби з тіньовим ринком алкоголю та тютюну (необхідні документи щодо порядку її функціонування вже затверджені урядом).
За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, збитки від контрабанди колосальні - лише за 2023 рік держава втратила понад 30 мільярдів.
Тим часом за допомогою "еАкцизу" українці зможуть перевіряти легальність продукту через "Дію" (на кожному офіційному продукті буде електронний акциз з унікальним кодом).
Очікується, що бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби - швидко та прозоро.
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