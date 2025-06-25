Плотницкий об уходе из сборной Украины: "Не жалею, это было правильное решение"

Экс-капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий высказался о завершении своей карьеры в составе национальной команды. Также, он оценил шансы команды на выход на Олимпиаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Tribuna .

Плотницкий прокомментировал завершение выступлений за сборную

Бывший лидер нашей сборной говорит, что не жалеет о решении завершить карьеру в составе главной команды страны.

"Совсем не жалею. Рано или поздно это же произошло бы. Сейчас у меня все хорошо. И уже за это короткое время после сезона я не раз убедился - это было правильное решение для меня", - сказал Плотницкий.

Олимпийские перспективы для сборной Украины

Несмотря на завершение выступлений в национальной команде, Плотницкий оптимистично оценил потенциал сборной в будущем.

По его словам, Украине по силам побороться за путевку на Олимпийские игры, если команда сможет удержать уровень в течение нескольких лет и останется в Лиге наций.

"Вот когда попадем в полуфинал хотя бы одного из трех соревнований, тогда, считаю, могут себя записать к лучшим. Пока же еще немного не дотягиваем - и пятисетовые матчи это показали", - объясняет спортсмен.

Он также прогнозирует, что в следующем сезоне команда будет действовать на более высоком уровне, а игроки получат больше приглашений в ведущие клубы Европы.

Что известно о Плотницком

Олег Плотницкий дебютировал в сборной Украины в 2017 году, а уже в следующем году получил капитанскую повязку. С тех пор сыграл за национальную команду семь сезонов.

В марте 2025 года 27-летний волейболист объявил о завершении выступлений за национальную команду.

Ранее появлялась информация о возможном возвращении волейболиста в сборную, однако впоследствии сам игрок ее опроверг.

Также он намекал на возможность смены спортивного гражданства, однако конкретики пока нет.