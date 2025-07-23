Площі забиті. Київ і ще понад 20 міст вийшли на протести проти закону про НАБУ

Протести в Києві

Старт протестів проти резонансного закону про НАБУ в Києві було заплановано на 20:00. За словами очевидців, на місці зібралося більше людей, ніж учора.

Локацію у вигляді площі біля театру ім. Франка обрали не випадково - це найближче місце до Офісу президента на Банковій.

Станом на зараз відомо, що на площі зібралися тисячі протестувальників.

У мережі вже публікують відео, що натовп можна помітити з будівлі Офісу президента.

За інформацією джерел РБК-Україна, за перший день на площі біля театру Франка сукупно за весь вечір могло бути до 5 тисяч осіб.

Тобто сама площа вміщує в себе близько 2,5 тисячі, але за весь вечір люди приходили та йшли, і сукупно протягом усього протесту там могло побувати близько 5 тисяч осіб.

Протести у Львові

У центрі Львова ще кілька годин тому зібралися понад 500 людей. Вони вимагали скасувати скандальні норми закону про НАБУ.

Пізніше кількість протестувальників збільшилася до 1500 осіб. Вони разом пройшлися ходою центром.

Люди скандували "Руки геть від НАБУ", "НАБУ і САП - не для ваших лап" і "Змінимося або помремо", а авто, що проїжджали повз, підтримували учасників протесту.

Протести в Одесі

В Одесі люди також зібралися на протести проти ліквідації незалежності САП і НАБУ на вулиці Дерибасівській і потім рушили в бік міськради.

Люди скандували "Вето" та "Корупція вбиває".

Учасники розповіли в коментарі "Суспільному", що вони обурені знищенням демократичних інститутів і верховенства права.

Протести в Харкові

У Харкові на площі Свободи зібралися близько тисячі людей.

Протестувальники вигукували гасла "Руки геть від НАБУ" і "Ганьба", а автомобілісти підтримували мітинг сигналами.

Протести в Дніпрі

У Дніпрі близько 400 осіб вийшли на протест проти скандального закону.

Мітингувальники назвали акцію "Реквієм за свободою" - як символ прощання з незалежністю антикорупційних органів і вірою у справедливість.