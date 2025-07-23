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Площади забиты. Киев и еще более 20 городов вышли на протесты против закона о НАБУ

Фото: в Киеве второй день продолжаются протесты против закона о НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и еще ряде городов в среду, 23 июля, вечером люди массово повыходили на протесты против закона, который урезает полномочия НАБУ и САП.

Детальнее о протестах - в материале РБК-Украина.

Протесты в Киеве

Старт протестов против резонансного закона о НАБУ в Киеве был запланирован на 20:00. По словам очевидцев, на месте собралось больше людей, чем вчера.

 

Локацию в виде площади возле театра им. Франко выбрали не случайно - это ближайшее место к Офису президента на Банковой.

По состоянию на сейчас известно, что на площади собрались тысячи протестующих. 

В сети уже публикуют видео, что толпу можно заметить со здания Офиса президента. 

 

По информации источников РБК-Украина, за первый день на площади у театра Франко совокупно за весь вечер могло быть до 5 тысяч человек. 

То есть сама площадь вмещает в себя около 2,5 тысячи, но за весь вечер люди приходили и уходили, и совокупно в течение всего протеста там могло побывать около 5 тысяч человек.

Протесты во Львове

В центре Львова еще несколько часов назад собрались более 500 людей. Они требовали отменить скандальные нормы закона о НАБУ. 

 

Позже количество протестующих увеличилось до 1500 человек. Они вместе прошлись ходой по центру. 

Люди скандировали "Руки прочь от НАБУ", "НАБУ и САП - не для ваших лап" и "Изменимся или умрем", а проезжавшие мимо авто поддерживали участников протеста.

Протесты в Одессе

В Одессе люди также собрались на протесты против ликвидации независимости САП и НАБУ на улице Дерибасовской и затем двинулись в сторону горсовета. 

Люди скандировали "Вето" и "Коррупция убивает". 

Участники рассказали в комментарии "Суспільне", что они возмущены уничтожением демократических институтов и верховенства права. 

Протесты в Харькове

В Харькове на площади Свободы собрались около тысячи человек.

Протестующие выкрикивали лозунги "Руки прочь от НАБУ" и "Позор", а автомобилисты поддерживали митинг сигналами.

Протесты в Днепре

В Днепре около 400 человек вышли на протест против скандального закона.

Митингующие назвали акцию "Реквием по свободе" - как символ прощания с независимостью антикоррупционных органов и верой в справедливость.

Закон о НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла закон, который урезает полномочия НАБУ и САП.

Теперь генеральный прокурор получил право вмешиваться в расследования: он может передавать дела другим органам, изменять их подследственность и давать обязательные указания детективам НАБУ и прокурорам САП.

Все детали закона - в материале РБК-Украина.

Во время подготовки материала использовались публикации "Суспільне" и "Радио Свобода".

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