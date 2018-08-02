Пожежа в Інженерно-педагогічній академії локалізована

Площа пожежі в Інженерно-педагогічній академії складає 800 кв. м

У Харкові локалізували пожежу в Інженерно-педагогічній академії. Про це йдеться на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області (ДСНС).

За даними на 18:00 пожежа була локалізована. Зараз триває ліквідація пожежі.

Відзначимо, що загальна площа пожежі збільшилась до 800 кв. м.

На місці події працюють підрозділи ДСНС в кількості 13 відділень на автоцистернах, 4 автодрабини, 2 аварійно-рятувальних автомобілі, а також інша спецтехніка. На пожежі працюють близько 96 чоловік особового складу ДСНС.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися відео пожежі в Харкові.

Сьогодні стало відомо, що о 15:07 до чергової частини Головного управління ДСНС України в Харківській області надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховій будівлі навчального корпусу №4 Української інженерно-педагогічної академії. Рятувальниками ДСНС було встановлено, що вогнем охоплені конструкції горища, перекриття та дах двоповерхової будівлі.