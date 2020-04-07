По состоянию на вторую половину дня 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась в три раза по сравнению тем, что наблюдалось утром. Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Киевской области.

Сообщается, что по состоянию на утро 7 апреля на территории Котовского лесничества Зоны отчуждения и обязательного отселения наблюдался пожар травяного настила и лесной подстилки на площади более 10 гектаров.

Однако по состоянию на 14:15 в результате порыва ветра площадь пожара резко увеличилась и охватила 35 га. На место направлены 2 вертолета Ми-8 ГСЧС и планируется передислокация 10 единиц техники и личный состав с территории Житомирской области.

Кроме того, для тушения пожарные самолеты АН-32П осуществили 9 сбросов - 72 тонны воды.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция нашла виновника пожара в Чернобыльской зоне. Подозреваемым оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. По его словам, он поджег мусор и траву, после чего огонь ветром перекинуло дальше и он не смог самостоятельно потушить пожар.

Отметим, 5 апреля пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию более 100 гектаров.