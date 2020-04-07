ГСЧС: Чернобыльской лес горит ежегодно из-за человеческого фактора

Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

Слободяник объяснил, почему каждый год горит Чернобыльский лес

Чернобыльский лес горит каждый год из-за человеческого фактора. Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник, передает корреспондент РБК-Украина.

На вопрос журналиста, почему лес в Чернобыльской зоне горит каждый год, Слободяник ответил: "Потому что люди его поджигают".

Кроме того, он добавил, что причиной таких последствий является то, что у наших граждан низкий уровень ответственности, а также из-за того, что законодательство не достаточно суровое.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности тушения пожара в Чернобыльской зоне.

Как писало РБК-Украина ранее, в ГСЧС утверждали, что по состоянию на утро, 5 апреля, открытого огня в зоне пожара нет, наблюдается лишь тление отдельных участков.

Так, 4 апреля в Чернобыльской зоне вспыхнул пожар в лесу. Площадь пожара составила 20 гектаров. Спасатели привлекли к тушению авиацию. Площадь пожара на территории лесничества составляет 20 гектаров.